Израиль и США обсудили ход операции против Ирана

Глава Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов адмирал Брэд Купер обсудил военную операцию против Ирана с начальником Генштаба Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный израильский источник.

По его словам, на встрече обсуждались совместные действия в ходе военной операции против Ирана. Особое внимание было уделено предпринимаемым усилиям по ликвидации иранской промышленной базы по производству вооружений.

Накануне представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что «в течение нескольких дней военные завершат нанесение ударов по всем критически важным объектам военной промышленности Ирана». «Это означает, что мы уничтожим большую часть мощностей по производству военной продукции, и режиму потребуется много времени, чтобы восстановить их», - сказал Дефрин.

Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по 70% объектов иранской военной промышленности. По оценке Армии обороны Израиля, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.