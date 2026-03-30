Громкое ограбление за три минуты в Италии

Представитель полиции подтвердил AFP информацию о краже. По их данным, ограбление было совершено в ночь с 22 на 23 марта. Похищены поздняя работа Пьера Огюста Ренуара «Рыбы», нарисованный карандашом и акварелью «Натюрморт с черешней» Поля Сезанна и акварель Анри Матисса «Одалиска на террасе».

Сообщается, что воры, скрывшие лица капюшонами, взломали входную дверь и уже через три минуты скрылись вместе с шедеврами живописи через сад. В фонде Маньяни-Рокка заявили, что речь идет о спланированном преступлении, которое «не зашло дальше благодаря системе видеонаблюдения и оперативному вмешательству полиции и охраны». Примерная стоимость украденного оценивается в миллионы евро. Ведется следствие.

Фонд имени критика искусства и коллекционера Луиджи Маньяни хранит его собрание шедевров живописи, среди которых работы Тициана, Дюрера, Рубенса и Гойи. Этот частный музей считается одной из важнейших итальянских художественных коллекций.

В октябре 2025 года из парижского Лувра похитили драгоценности французских монархов на общую сумму примерно в 88 млн евро. По этому делу задержаны несколько человек, части из них предъявлены обвинения. Однако сами драгоценности найти пока не удалось. Сообщалось, что вскоре после ограбления воры пытались вступить в переговоры с Лувром через израильскую фирму, предлагая за деньги вернуть похищенное, однако руководство французского музея не воспользовалось этой возможностью.