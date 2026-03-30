На Ближнем Востоке уже 50 000 американских солдат

В публикации отмечается, что с прибытием 2 500 морских пехотинцев и еще 2 500 моряков численность американских войск в регионе Ближнего Востока превышает 50 000 человек — это примерно на 10 000 больше, чем обычно.

«Хотя до сих пор не ясно, какие именно задачи будут возложены на морских пехотинцев из 31-й экспедиционной группы морской пехоты, американские чиновники заявляют, что президент (Дональд Трамп) рассматривает возможность проведения более масштабной атаки, например, попытки захватить остров (Харк) или другую территорию в рамках усилий по открытию Ормузского пролива», - говорится в публикации.

NYT добавляет, что обычно в этом регионе, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, находится около 40 000 американских военных, которые размещаются на базах и кораблях. Однако, по словам представителя американских вооруженных сил, в связи с эскалацией войны в Иране это количество превысило 50 000. При этом в указанное число не входят 4 500 военнослужащих, находящихся на борту авианосца Gerald Ford. 23 марта судно покинуло регион и направилось на Крит. В пятницу оно прибыло в Хорватию.

На прошлой неделе Пентагон также отправил около 2 000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии на Ближний Восток. Местонахождение десантников не разглашается, сообщил NYT военный чиновник. Десантников могут использовать для захвата острова Харк — главного центра экспорта нефти Ирана в северной части Персидского залива. Или их могут развернуть для других наземных операций совместно с морскими пехотинцами.

В публикации отмечается, что при этом «военные эксперты предупреждают, что даже 50 000 военных, многие из которых находятся на море, — это слишком мало для какой-либо крупной наземной операции. Израиль задействовал более 300 000 военных для своих операций в секторе Газа, которые начались в октябре 2023 года. Коалиция под руководством США, которая вторглась в Ирак в 2003 году, в начале насчитывала почти 250 000 военных. Иран, площадь которого составляет почти треть площади континентальной части США, имеет около 93 миллионов населения. Захват, не говоря уже об удержании, такой большой и сложной страны силами в 50 000 военных, по мнению военных экспертов, невозможен».