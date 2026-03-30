СМИ и фанаты UFС со всего мира обрушились на Тофика Мусаева: «Жулик и мошенник»

Тысячи гневных комментариев
Эльмир Алиев, отдел спорта
06:25 624

Яркая и кровавая победа Тофика Мусаева над чилийцем Игнасио Баамондесом на турнире UFC Fight Night 271 в американском Сиэттле оставила двоякие впечатления.

С одной стороны, Тофику удалось оправиться после нокдауна во втором раунде и одержать свою первую победу в UFC. Более того, этот поединок был признан боем вечера, за что Мусаев и Баамондес получили дополнительно по 100 тысяч долларов. 

С другой стороны, поклонники смешанных единоборств углядели нарушения в действиях азербайджанского бойца. Об этом свидетельствует множество комментариев на официальных страницах UFC в соцсетях. Тысячи фанатов ММА со всего мира называют Тофика Мусаева «жуликом и мошенником». СМИ тоже не обошли стороной спорные эпизоды самого зрелищного боя вечера. В чем же обвиняют нашего спортсмена?

«Бой Тофика Мусаева против Игнасио Баамондеса стал одним из самых кровавых и грязных поединков года, - пишет один из популярных порталов о смешанных единоборствах Mmamania.com. - Во втором раунде Баамондес отправил Мусаева в нокдаун прямым ударом левой рукой. Восстанавливаясь, Мусаев схватился за ограждение, чтобы предотвратить тейкдаун».

По мнению многих, именно ухватившись за сетку, что строго запрещено правилами, Тофик смог уберечь себя от броска, который собирался провести его соперник. Специалисты и болельщики считают, что это был переломный момент боя.

«Ход боя внезапно изменился, когда Баамондес попытался провести удушающий прием «гильотина», - продолжает MMA Mania. - Остаток раунда Мусаев провел, нанося удары локтями и один удар головой, который рефери не заметил. Это было очень зрелищно, но и очень спорно».

«Рефери не заметил явный захват за ограждение, и ход боя полностью изменился, - комментирует поединок Адам Мартин - опытный канадский журналист, освещающий ММА. - Несправедливо, что в ММА можно жульничать и оставаться безнаказанным!

Боже мой, Мусаев ударил головой Баамондеса, а судья ничего не сказал. Это безумие.

Судья должен был снять с Мусаева два очка: одно за захват за забор, предотвративший тейкдаун, а второе - за грубый удар головой. Этот судья позволяет Мусаеву безнаказанно совершать злодеяния».

Судьей в октагоне был Бобби Уомбахер.

Крупный американский сайт о смешанных единоборствах Sherdog пишет:

«Во втором раунде Баамондес сильно ударил Мусаева левой рукой, а затем попытался поднять и бросить его на землю. Мусаев оправился с помощью пары неуклюжих захватов за ограждение и повалил Баамондеса на пол, после чего рассек чилийцу локтем бровь. Кровотечение было обильным, и Мусаев продолжил атаковать в поисках досрочной победы. Баамондес каким-то образом сохранил самообладание и, несмотря на кровь, заливавшую глаза, оставался активным, пытаясь провести болевой прием на руку из положения лежа на спине. Мусаев большую часть раунда удерживал доминирующую позицию, нанося спорадические удары, включая явный удар головой, в то время как Баамондес изо всех сил старался выжить. И ему это удалось, но бой легко можно было остановить между раундами из-за рассечений на лице Баамондеса».

«Баамондес был на верном пути, когда отправил Мусаева в нокдаун точным прямым ударом. Однако Мусаев быстро пришел в себя и поднялся на ноги, хотя комментатор UFC Даниэль Кормье поспешил отметить, что он сделал это, нечестно схватившись за ограждение.

Рефери Бобби Вомбахер также не заметил резкого удара головой со стороны азербайджанского бойца, из-за чего некоторые фанаты позже заявили, что Баамондеса «ограбили», - написал британский спортивный портал Talksport.

Сам Тофик Мусаев после боя так прокомментировал эти эпизоды:

«Я не специально ухватился за сетку. Когда двигался назад, рука коснулась сетки. Судья предупредил, что нельзя хвататься за ограждение, и я отошел.

Что касается головы, я хотел прижать его головой. Просто он в этот момент поднимался, и получилось так, что я коснулся его головой.

Игнасио мне после боя ничего не предъявлял по этой теме».

