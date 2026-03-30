Трамп: Тегеран «в основном» принял план из 15 пунктов. А Моджтаба пропал...

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран согласился на «большинство» из 15-пунктного списка требований, которые США передали через Пакистан, чтобы прекратить войну, сообщает CNN. На вопрос, ответил ли Иран на эти пункты, президент США ответил журналистам на борту Air Force One: «Они дали нам большинство пунктов. Почему бы и нет?».

«Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся просить еще несколько», – продолжил Трамп. Тегеран не сразу принял 15-пунктный план на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее признал, что сообщения обменивались через посредников, но выразил скептицизм относительно позиции Вашингтона. По данным CNN, план из 15 пунктов, как считается, включает: обязательство Ирана не иметь ядерного оружия, передачу своего высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей Тегерана, прекращение деятельности поддерживаемых региональных группировок и разблокирование Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп также заявил, что полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв. «Сын (Моджтаба Хаменеи) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, - сказал Трамп - Мы ничего о нем не слышали. Он пропал».

*** 09:49 США ведут с Ираном как прямые, так и непрямые переговоры, и соглашение будет достигнуто, заявил американский лидер Дональд Трамп. Трамп также отметил, что США «имеют дело с совершенно другими людьми», и охарактеризовал происходящее как «смену режима», добавив, что иранская сторона ведет себя «очень разумно».