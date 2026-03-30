USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Новость дня
Трамп: Тегеран «в основном» принял план из 15 пунктов. А Моджтаба пропал...

обновлено 10:20
10:20 2046

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран согласился на «большинство» из 15-пунктного списка требований, которые США передали через Пакистан, чтобы прекратить войну, сообщает CNN.

На вопрос, ответил ли Иран на эти пункты, президент США ответил журналистам на борту Air Force One: «Они дали нам большинство пунктов. Почему бы и нет?».

«Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся просить еще несколько», – продолжил Трамп.

Тегеран не сразу принял 15-пунктный план на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее признал, что сообщения обменивались через посредников, но выразил скептицизм относительно позиции Вашингтона.

По данным CNN, план из 15 пунктов, как считается, включает: обязательство Ирана не иметь ядерного оружия, передачу своего высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей Тегерана, прекращение деятельности поддерживаемых региональных группировок и разблокирование Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв.

«Сын (Моджтаба Хаменеи) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, - сказал Трамп - Мы ничего о нем не слышали. Он пропал».

*** 09:49

США ведут с Ираном как прямые, так и непрямые переговоры, и соглашение будет достигнуто, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп также отметил, что США «имеют дело с совершенно другими людьми», и охарактеризовал происходящее как «смену режима», добавив, что иранская сторона ведет себя «очень разумно».

*** 09:05

Иранские власти предоставят Соединенным Штатам 20 танкеров с нефтью. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня они преподнесли нам еще один подарок. Они дали нам 20 судов с нефтью, перевозка которой начнется завтра», - сказал он на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

Раненые российские солдаты умирают без эвакуации
Раненые российские солдаты умирают без эвакуации
10:46 67
Президент Финляндии: Убивают 30 тысяч русских в месяц
Президент Финляндии: Убивают 30 тысяч русских в месяц
10:42 153
Атака на химзавод в Тольятти
Атака на химзавод в Тольятти Фото; видео
10:33 306
Иран бьет по странам Залива
Иран бьет по странам Залива
10:07 878
Израиль под градом ракет
Израиль под градом ракет
10:02 1039
Головная боль под названием «Американская мечта»
Головная боль под названием «Американская мечта» третья мировая
02:45 4289
Америка восстала против королей
Америка восстала против королей наша корреспонденция; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:00 3950
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм видео; обновлено 09:45
09:45 1714
Нефть на пороге рекордного скачка
Нефть на пороге рекордного скачка
09:20 1341
Трампу нравится «забирать нефть» у Ирана. Остров Харк на мушке
Трампу нравится «забирать нефть» у Ирана. Остров Харк на мушке
09:14 1089

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться