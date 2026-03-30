Трампу нравится «забирать нефть» у Ирана. Остров Харк на мушке

Президент США Дональд Трамп заявил о желании «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих, заявил Трамп Financial Times (FT).

Трамп сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после январского захвата президента страны Николаса Мадуро.

«Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал Трамп.

FT обратила внимание, что такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

Между тем прибытие 2500 морских пехотинцев и 2500 моряков довело общее количество американских войск на Ближнем Востоке до более чем 50 тыс. человек, что примерно на 10 000 больше, чем обычно, поскольку президент США Дональд Трамп обдумывает свой следующий шаг против Ирана, сообщает The New York Times.

Трамп не исключил, что Вооруженные силы США предпримут попытку захватить остров Харк в Иране.

«Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий», - сказал он в интервью газете Financial Times. «Это бы также означало, что нам пришлось бы находиться там какое-то время», - заявил американский лидер, имея в виду возможную высадку ВС США на Харке. «Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его», - утверждал при этом президент США.