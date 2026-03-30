Нефть на пороге рекордного скачка

Цены на нефть, похоже, могут резко вырасти за месяц, поскольку американо-израильские удары по Ирану не показывают признаков спада.

В понедельник утром цена на нефть марки Brent выросла на 2,98 процента - до 115,93 доллара за баррель, увеличив свой прирост с 27 февраля более чем на 62 процента. Этот скачок превышает резкий рост, наблюдавшийся после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

Цена на американскую эталонную нефть марки WTI также резко выросла, поднявшись на 3,01 процента - до 102,64 доллара за баррель. С начала войны контракт подорожал более чем на 65 процентов.

Аналитики предупреждают, что стремительный рост цен на нефть может подстегнуть инфляцию во всем мире и увеличить риск рецессии, если конфликт продолжит нарушать пути поставок и региональную инфраструктуру.