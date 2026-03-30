Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм

Остров Кешм — крупнейший остров Ирана, находится в Ормузском проливе всего в нескольких километрах к югу от Бендер-Аббаса. Оба места — стратегически важные объекты на южном побережье Ирана.

Бендер-Аббас — это крупный портовый город на юге Ирана, столица провинции Хормозган, расположенный на берегу Персидского залива.

Информации о возможном причиненном ущербе пока нет.

По его данным, интенсивные удары с воздуха нанесены по Бендер-Аббасу и острову Кешм.

Город-порт на берегу Персидского залива Бендер-Аббас и остров Кешм стали целями мощных атак с воздуха американо-израильских сил. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В Иране после полуночи были нанесены авиаудары по международному аэропорту Мехрабад, по филиалу Национального банка и картонной фабрике в Тегеране.

Ночью, по сообщениям из Ирана, взрывы также были зафиксированы в Карадже под Тегераном, а также на нефтехимическом предприятии в северо-западном городе Тебриз.

Рано утром из нескольких городов Ирана поступают сообщения о громких взрывах, в том числе из Кума, Казвина, Тегерана и портового города Бандар-Аббас в Персидском заливе.

Подробности остаются неясными, и официального подтверждения последних инцидентов пока не поступало.