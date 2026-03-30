Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм

Город-порт на берегу Персидского залива Бендер-Аббас и остров Кешм стали целями мощных атак с воздуха американо-израильских сил. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, интенсивные удары с воздуха нанесены по Бендер-Аббасу и острову Кешм.
Информации о возможном причиненном ущербе пока нет.
Бендер-Аббас — это крупный портовый город на юге Ирана, столица провинции Хормозган, расположенный на берегу Персидского залива.
Остров Кешм — крупнейший остров Ирана, находится в Ормузском проливе всего в нескольких километрах к югу от Бендер-Аббаса. Оба места — стратегически важные объекты на южном побережье Ирана.
March 30, 2026
В Иране после полуночи были нанесены авиаудары по международному аэропорту Мехрабад, по филиалу Национального банка и картонной фабрике в Тегеране.
Ночью, по сообщениям из Ирана, взрывы также были зафиксированы в Карадже под Тегераном, а также на нефтехимическом предприятии в северо-западном городе Тебриз.
Рано утром из нескольких городов Ирана поступают сообщения о громких взрывах, в том числе из Кума, Казвина, Тегерана и портового города Бандар-Аббас в Персидском заливе.
Подробности остаются неясными, и официального подтверждения последних инцидентов пока не поступало.
*** 09:24
Утром в Тегеране вновь звучат взрывы, кадры публикуют оппозиционные каналы.
Иранские оппозиционные источники утверждают, что ночью в Тегеране были атакованы несколько отделений банков.
March 30, 2026