Иран рискует остаться без урана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по захвату иранских запасов обогащенного урана в рамках усилий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Согласно отчету, обсуждаемый план предусматривает проникновение американских войск в Иран для обеспечения сохранности и вывоза примерно 1000 фунтов (более 450 кг) обогащенного урана.

Официальные лица сообщили газете, что для выполнения этой миссии войскам может потребоваться находиться на территории страны в течение нескольких дней или дольше.

В сообщении говорится, что Трамп еще не принял окончательного решения и также настаивает на том, чтобы его советники рассмотрели дипломатический вариант, который потребовал бы от Ирана передачи урана в рамках урегулирования спора путем переговоров.

В предложении подчеркиваются чрезвычайные меры, рассматриваемые в условиях продолжающейся войны, когда Вашингтон взвешивает как переговоры, так и прямые действия по ликвидации запасов обогащенного урана в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран откажется от своих ядерных амбиций и передаст обогащенный уран, предупредив, что страна рискует потерять свое будущее, если откажется.

«Сейчас они практически уничтожены. Они откажутся от ядерного оружия. Они отдадут нам ядерную пыль. Они сделают все, что мы захотим», — сказал он.

«Возможно, они снова создадут великую страну. Но если они этого не сделают, у них не будет страны. У них вообще не будет страны», — добавил Трамп.