USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Иран рискует остаться без урана

09:28 918

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по захвату иранских запасов обогащенного урана в рамках усилий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Согласно отчету, обсуждаемый план предусматривает проникновение американских войск в Иран для обеспечения сохранности и вывоза примерно 1000 фунтов (более 450 кг) обогащенного урана.

Официальные лица сообщили газете, что для выполнения этой миссии войскам может потребоваться находиться на территории страны в течение нескольких дней или дольше.

В сообщении говорится, что Трамп еще не принял окончательного решения и также настаивает на том, чтобы его советники рассмотрели дипломатический вариант, который потребовал бы от Ирана передачи урана в рамках урегулирования спора путем переговоров.

В предложении подчеркиваются чрезвычайные меры, рассматриваемые в условиях продолжающейся войны, когда Вашингтон взвешивает как переговоры, так и прямые действия по ликвидации запасов обогащенного урана в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран откажется от своих ядерных амбиций и передаст обогащенный уран, предупредив, что страна рискует потерять свое будущее, если откажется.

«Сейчас они практически уничтожены. Они откажутся от ядерного оружия. Они отдадут нам ядерную пыль. Они сделают все, что мы захотим», — сказал он.

«Возможно, они снова создадут великую страну. Но если они этого не сделают, у них не будет страны. У них вообще не будет страны», — добавил Трамп.

Раненые российские солдаты умирают без эвакуации
10:46 80
Президент Финляндии: Убивают 30 тысяч русских в месяц
10:42 163
Атака на химзавод в Тольятти Фото; видео
10:33 310
Трамп: Тегеран «в основном» принял план из 15 пунктов. А Моджтаба пропал... обновлено 10:20
10:20 2055
Иран бьет по странам Залива
10:07 882
Израиль под градом ракет
10:02 1048
Головная боль под названием «Американская мечта» третья мировая
02:45 4295
Америка восстала против королей наша корреспонденция; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:00 3951
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм видео; обновлено 09:45
09:45 1721
Нефть на пороге рекордного скачка
09:20 1347
Трампу нравится «забирать нефть» у Ирана. Остров Харк на мушке
09:14 1095

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться