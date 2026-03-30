Израиль под градом ракет

Около 7 часов утра (08:00 по Баку) в населенных пунктах восточной и центральной части Негева - в Димоне, Араде, Йерухаме - прозвучала сирена: система ПВО засекла запуск баллистических ракет из Ирана. Это был первый ракетный обстрел из Ирана за минувшую ночь. Командование тыла сообщило о сбитой ракете, запущенной по Димоне.

В ночные часы сирены звучали в приграничных населенных пунктах Верхней Галилеи, а в 04:00 (05:00) сигнал воздушной тревоги поднял на ноги жителей Хайфы и Крайот — Кирьят-Яма и Кирьят-Хаима. Батарея «Железного купола» сбила ракеты, запущенные из Ливана.

Хуситы тоже выполняют «обещания» открыть новый фронт: ночью они запустили в район Эйлата дрон, который был сбит.

В понедельник израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, запущенные из Ирана в направлении израильской территории, и работают над их перехватом.

В своем заявлении военные сообщили, что их системы противовоздушной обороны работают для противодействия надвигающейся угрозе.

По Израилю зафиксирован уже четвертый запуск ракет за утро понедельника, пишут израильские СМИ. Новый ракетный пуск из Ирана был произведен в южном направлении, под ударом в том числе район Беэр-Шевы.