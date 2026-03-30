Атака на химзавод в Тольятти

В Тольятти (Самарская область, Россия) зафиксирована атака БПЛА на завод «КуйбышевАзот», над предприятием замечен дым.

По данным OSIN-телеграм-каналов, в Тольятти местные жители пишут, что химический завод «КуйбышевАзот" под атакой. Также отмечается, что на предприятии "КуйбышевАзот" после атаки БПЛА виден дым.

По сообщениям, это вторая атака за этот месяц на этот химический завод.

«КуйбышевАзот» - химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).