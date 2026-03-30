Президент Финляндии: Убивают 30 тысяч русских в месяц

«Сейчас, когда мы оказались в ситуации, когда украинцы убивают более 30 000 русских в месяц, а русские не могут восстановить свою армию. Мы приближаемся к моменту, когда может потребоваться общая мобилизация со стороны России, и я думаю, что это создаст проблемы», - сказал Стубб.

На днях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «новую волну мобилизации власти проводить пока не планируют».

С начала 2026 года, по словам Медведева, контракт о прохождении военной службы уже заключили более 80 тысяч человек.