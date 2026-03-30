Пашинян идет на выборы

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера от возглавляемой им партии «Гражданский договор» на предстоящих в июне парламентских выборах, сообщают армянские СМИ.
«Завершились и подведены итоги двух туров внутренних выборов партии «Гражданский договор». Благодарю всех моих друзей по партии за оказанное мне очередное доверие, за оказанную честь возглавить избирательный список партии «Гражданский договор» и стать кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения», - написал Пашинян в соцсети.
Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня.