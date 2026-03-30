Трамп: Куба – следующая. Мы будем там

«Куба будет следующей. Куба — это хаос. Это несостоятельная страна. Они станут следующими в течение короткого периода времени — она рухнет. И мы будем там, чтобы помочь ей», - сказал он.

На вопрос, собирается ли Трамп ввести сухопутные войска в Иран, американский президент ответил: «У меня просто много альтернатив».

Вчера сообщалось, что береговая охрана США пропустит на Кубу российский танкер с около 730 тыс. баррелей нефти. Власти США не отдали приказа патрульным катерам Береговой охраны США перехватить российский танкер. По мнению аналитиков, прибытие российского судна даст Кубе как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы.