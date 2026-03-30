Трамп благодарит Лукашенко

Президент США Дональд Трамп выразил президенту Беларуси Александру Лукашенко «самую теплую благодарность» за освобождение 250 политических заключенных, состоявшееся после прошедших 19 марта в Минске переговоров между Лукашенко и спецпредставителем президента США Джоном Коулом.

Как написал Трамп в соцсети Truth Social в понедельник, 30 марта, общее число политзаключенных, освобожденных в Беларуси с мая 2025 года, превысило таким образом 500 человек.

Освобождение очередной группы политзаключенных в Беларуси стало результатом переговорного процесса, в рамках которого Александр Лукашенко добивается нормализации отношений с Вашингтоном и снятия санкций в обмен на ослабление репрессий.

Так, по итогам сделки 19 марта Вашингтон согласился на смягчение ограничительных мер в отношении белорусского финансового сектора, освободив от санкций «Белинвестбанк», «Банк развития» и Минфин Беларуси, а также полностью снял оставшиеся санкции с калийных компаний «Беларуськалий», Белорусской калийной компании и «Агророзквит».

По данным белорусской правозащитной организации «Вясна», до объявления об освобождениях 19 марта в стране насчитывалось более 1100 политических заключенных.