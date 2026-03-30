Лидер оппозиции Тайваня едет в Китай

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил предложение лидеру крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чэн Ли-вун посетить материковый Китай в следующем месяце. Об этом информирует Bloomberg. Это приглашение станет первым для действующего руководителя Гоминьдана с 2016 года.

Чэн Ли-вун и сопровождающая делегация были приглашены в города Цзянсу, Шанхай и Пекин в период с 7 по 12 апреля.

Цель визита, как сообщается, - содействие развитию контактов между КПК и партией Гоминьдан, а также укрепление отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Партия Гоминьдан является крупнейшей оппозиционной силой в Тайване.