Газ в Европе на вес золота

Повреждения инфраструктуры сжиженного природного газа (LNG) в Катаре и напряженность, возникшая в районе Ормузского пролива, могут привести к серьезному росту цен на европейском газовом рынке. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Согласно отчету агентства, в результате инцидента, произошедшего 19 марта на объекте Ras Laffan LNG компании QatarEnergy, было повреждено около 17% газоснабжения страны, а восстановительные работы могут занять 3–5 лет.

Отмечается, что в случае длительных перебоев в районе Ормузского пролива сократятся поставки газа в Европейский Союз, будет усилена конкуренция за LNG в летний сезон. В результате цены на газ могут превысить текущие уровни фьючерсов и подняться выше 100 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Отметим, что после начала конфликта котировки подскочили, превысив 70–90 евро/МВт·ч, хотя ранее держались ниже 32 евро.

Цены на газ в Европе в марте 2026 года резко выросли, превысив $700 за 1 тыс. куб. м (более 30% роста) на фоне перекрытия или угроз перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 30% мировых поставок СПГ.

Ситуация характеризуется высокой волатильностью и страхом дефицита. Ситуация продолжает развиваться, и цены могут продемонстрировать дальнейший рост в случае длительного перебоя поставок.