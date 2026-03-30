«Хезболла» атаковала израильских военных

«Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по дому в населенном пункте Кавзе в южном Ливане, куда вошли израильские военные.

На юге Ливана произошла серия атак со стороны «Хезболлы» против сил Армии обороны Израиля, в результате которых трое израильских военнослужащих получили тяжелые ранения. Об этом сообщает The Times Of Israel.

По информации военных, один из инцидентов произошел днем, когда по позициям был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой — серьезно пострадали двое солдат. В другом случае один военнослужащий получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотника, поразившего силы в том же районе.

Также сообщается, что еще двое солдат получили ранения средней степени тяжести при ударе дрона. Дополнительно один военнослужащий был ранен в результате оперативного инцидента, подробности которого не уточняются.

Все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.