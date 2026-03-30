Беспилотники залетели в Финляндию

11:47 789

Утром 29 марта два беспилотника упали в Финляндии, один - в районе города Коувола, еще один — неподалеку от Эспоо. Премьер-министр страны Петтери Орпо допустил, что аппараты могли иметь украинское происхождение.

ВВС Финляндии не стали применять оружие против беспилотников, проникших на территорию страны, поскольку те не представляли непосредственной угрозы. Об этом заявил командующий ВВС генерал-майор Тимо Херранен.

По его словам, для перехвата целей в воздух были подняты истребители, однако решение не открывать огонь было принято, чтобы избежать возможных разрушений на земле.

Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что профильные службы оперативно отреагировали на инцидент и продолжают выяснять его обстоятельства.

Как сообщили в ВВС, около 08:45 одна из целей была идентифицирована как украинский беспилотник AN196 к югу от Коуволы. При этом пилот перехватчика не применил вооружение, чтобы исключить риск случайного ущерба.

Полиция Юго-Восточной Финляндии, Национальное бюро расследований, спасательные службы и вооруженные силы провели совместную пресс-конференцию по итогам инцидента. Трансляцию вел телеканал Yle.

«Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали немедленно. Расследование событий будет продолжаться, более подробная информация будет предоставлена после подтверждения данных», — заявил Хяккянен.

По словам отставного полковника Джири Косола, один из дронов, предположительно, взорвался при падении, а другой — нет. Он отметил, что причины различий в последствиях могут быть разными, однако официального подтверждения наличия взрывчатки на борту аппаратов пока нет.

Национальное бюро расследований не подтвердило информацию о взрыве второго беспилотника. Расследование продолжается.

