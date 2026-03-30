Две богатые европейские страны хотят в Евросоюз

Сегодня такие благополучные государства, как Исландия и Норвегия, которые ранее отказывались от членства, вновь начали обсуждать вступление.

Если раньше страны стремились в Евросоюз ради высоких зарплат и уровня жизни, то сегодня главной мотивацией стала безопасность, пишет издание Politico.

Главный катализатор — возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, пишет издание. Трамповская политика пошлин, угрозы в адрес союзников и территориальные претензии (например, к Гренландии) подтолкнули страны к поиску альтернатив американскому «зонту безопасности».

Комиссар по расширению Евросоюза Марта Кос отмечает, что в мире конкурирующего влияния место за столом ЕС — это прежде всего гарантия защиты.

Для нынешних членов ЕС прием более богатых стран (Исландия, Норвегия) выглядит куда привлекательнее, чем очередная волна расширения на восток.

Все 13 стран, вступивших в ЕС с 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят. Та же ситуация, вероятно, сложится и с Украиной, Молдовой и балканскими странами.

Это затрудняет убеждение действующих членов, чье согласие необходимо, в необходимости принятия этих стран, поскольку это приведет к перераспределению средств внутри бюджета ЕС.

Кроме того, в Брюсселе опасаются появления «новых Венгрий или Словакий» и не хотят рисковать стабильностью системы из-за стран с неокрепшими институтами.

При этом Исландия и Норвегия уже на 80% внедрили европейское право в свои законы, поэтому их вступление может пройти максимально быстро.

Сомнения в надежности Вашингтона заставляют страны вспоминать о статье 42.7 Договора о ЕС — пункте о взаимной обороне, который является аналогом знаменитой 5-й статьи НАТО.

«Сейчас не лучшее время оставаться в одиночку», — заявил один из норвежских политиков. — «Трамп меняет все».