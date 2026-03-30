МЧС поможет: сотни спасенных

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение минувших суток непрерывно проводили мероприятия по обеспечению безопасности на территориях, затопленных вследствие проливных дождей.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в результате принятых мер в безопасные зоны были эвакуированы 454 человека, в том числе 75 несовершеннолетних.
В МЧС отметили, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются с участием войск Гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского и Сумгаитского региональных центров.