КСИР подтвердил гибель командующего флотом

«Мученик контр-адмирал Алиреза Тангсири получил тяжелые смертельные ранения», - приводит текст заявления КСИР иранская гостелерадиокомпания.

26 марта о гибели Тангсири заявили израильский министр обороны Исраэль Кац и глава Пентагона Пит Хегсет.

По сообщению ЦАХАЛ, ВВС Израиля, действуя по точному наведению АМАН и разведывательного управления ВМС Израиля, в ночь на 26 марта нанесли удар по Бендер-Аббасу и ликвидировали Алирезу Тангсири, который последние восемь лет командовал ВМС КСИР.

Тангсири занимал ряд ключевых должностей в ВМС КСИР, в том числе координировал действия иранских военных сил в районе Персидского залива. На протяжении многих лет он отвечал за атаки на нефтяные танкеры и торговые суда и напрямую угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и в международном морском пространстве.

Вместе с Тангсири был ликвидирован глава разведывательного управления ВМС КСИР Бехнам Резаи. Резаи занимал должность главы разведуправления ВМС на протяжении нескольких лет, считался ключевой фигурой в области военно-морской разведки. В рамках своей должности он занимался сбором разведданных о странах региона и руководил сотрудничеством с различными разведывательными структурами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, имея в виду убийство Алирезы Тангсири, заявил, что Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране «в полную силу». В видеообращении Нетаньяху назвал Тангсири ответственным за попытки закрыть Ормузский пролив и охарактеризовал убийство как еще один пример сотрудничества между Израилем и Соединенными Штатами в достижении общих военных целей.

«Мы продолжаем наносить полномасштабные удары по целям иранского террористического режима», — заявил израильский премьер.