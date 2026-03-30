Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом, председателем Союза кинематографистов Азербайджана Расимом Балаевым.
В церемонии участвуют члены семьи народного артиста, его коллеги, деятели культуры, общественности.
Народный артист будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.
Расим Балаев скончался накануне в одной из больниц Стамбула, где проходил лечение. Тело народного артиста доставили в Баку поздно ночью.