Плата за Ормуз

«Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом», — процитировал Боруджерди телеканал.

О том, что Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив, 20 марта сообщило Lloyd's List. По данным издания, для одобренных перевозчиков был организован «безопасный коридор», один из операторов заплатил за транзит около $2 млн. На тот момент разрешения выдавались в индивидуальном порядке. Однако отмечалось, что Иран планирует запустить формализованную систему одобрения транзита с регистрацией судов.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через водную артерию проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.