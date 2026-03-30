Плата за Ормуз

12:39 390

Проход через Ормузский пролив станет платным, сообщил член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, передает SNN.

«Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом», — процитировал Боруджерди телеканал. 

О том, что Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив, 20 марта сообщило Lloyd's List. По данным издания, для одобренных перевозчиков был организован «безопасный коридор», один из операторов заплатил за транзит около $2 млн. На тот момент разрешения выдавались в индивидуальном порядке. Однако отмечалось, что Иран планирует запустить формализованную систему одобрения транзита с регистрацией судов.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через водную артерию проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе
Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе обновлено 12:50; видео
12:50 2460
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа видео; обновлено 12:34
12:34 5417
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм видео; обновлено 09:45
09:45 3546
Американская армия идет на Иран: три сценария
Американская армия идет на Иран: три сценария главная тема; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:20 6104
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке ФОТО; видео; обновлено 12:30
12:30 2559
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
12:18 683
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
12:18 622
Беспилотники залетели в Финляндию
Беспилотники залетели в Финляндию
11:47 793
«Хезболла» атаковала израильских военных
«Хезболла» атаковала израильских военных видео
11:41 1147
Газ в Европе на вес золота
Газ в Европе на вес золота
11:28 1194

