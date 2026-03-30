Израиль собирался забросить десятки тысяч курдов в Иран. План сорвала Турция

Израиль и США готовили сценарий вторжения курдских формирований в Иран – вплоть до Тегерана, однако план был сорван, в том числе из-за жесткого противодействия Турции, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, на раннем этапе войны десятки тысяч курдских бойцов из различных партий иранского Курдистана должны были перейти границу из Ирака, вооружить местное население и запустить цепную реакцию восстаний по всей стране.

Однако реализация наземной фазы сорвалась. Одной из ключевых причин стали утечки в международные СМИ, позволившие Тегерану раскрыть намерения Запада. В ответ Иран усилил военное давление на курдов на севере Ирака и активизировал дипломатические контакты с Багдадом.

Дополнительным фактором стало давление Анкары на Вашингтон. Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция не допустит формирования курдского образования в регионе.

«Спустя месяц после начала кампании стало ясно, что сообщения о пересечении границы были преждевременными – на деле ничего не произошло. Нетаньяху, поддержавший концепцию «Моссада», испытал серьезное разочарование из-за несбывшихся обещаний «серии сюрпризов», – отмечает израильский телеканал.