Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

Израиль собирался забросить десятки тысяч курдов в Иран. План сорвала Турция

Израиль и США готовили сценарий вторжения курдских формирований в Иран – вплоть до Тегерана, однако план был сорван, в том числе из-за жесткого противодействия Турции, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, на раннем этапе войны десятки тысяч курдских бойцов из различных партий иранского Курдистана должны были перейти границу из Ирака, вооружить местное население и запустить цепную реакцию восстаний по всей стране.

Однако реализация наземной фазы сорвалась. Одной из ключевых причин стали утечки в международные СМИ, позволившие Тегерану раскрыть намерения Запада. В ответ Иран усилил военное давление на курдов на севере Ирака и активизировал дипломатические контакты с Багдадом.

Дополнительным фактором стало давление Анкары на Вашингтон. Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция не допустит формирования курдского образования в регионе.

«Спустя месяц после начала кампании стало ясно, что сообщения о пересечении границы были преждевременными – на деле ничего не произошло. Нетаньяху, поддержавший концепцию «Моссада», испытал серьезное разочарование из-за несбывшихся обещаний «серии сюрпризов», – отмечает израильский телеканал.

Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе
Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе обновлено 12:50; видео
12:50 2464
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа видео; обновлено 12:34
12:34 5417
Плата за Ормуз
Плата за Ормуз
12:39 392
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм видео; обновлено 09:45
09:45 3546
Американская армия идет на Иран: три сценария
Американская армия идет на Иран: три сценария главная тема; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:20 6105
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке ФОТО; видео; обновлено 12:30
12:30 2561
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
12:18 683
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
12:18 623
Беспилотники залетели в Финляндию
Беспилотники залетели в Финляндию
11:47 794
«Хезболла» атаковала израильских военных
«Хезболла» атаковала израильских военных видео
11:41 1148
Газ в Европе на вес золота
Газ в Европе на вес золота
11:28 1195

ЭТО ВАЖНО

Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе
Израиль под градом ракет: Горит нефтезавод в Хайфе обновлено 12:50; видео
12:50 2464
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа
Дрон чуть не врезался в самолет Трампа видео; обновлено 12:34
12:34 5417
Плата за Ормуз
Плата за Ормуз
12:39 392
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм
Взрывы в Тегеране. Бомбардировки порта Бендер-Аббас и острова Кешм видео; обновлено 09:45
09:45 3546
Американская армия идет на Иран: три сценария
Американская армия идет на Иран: три сценария главная тема; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:20 6105
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке
Атакована американская военная база «Виктория» в Ираке ФОТО; видео; обновлено 12:30
12:30 2561
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
Азербайджан прощается с народным артистом Расимом Балаевым
12:18 683
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
КСИР подтвердил гибель командующего флотом
12:18 623
Беспилотники залетели в Финляндию
Беспилотники залетели в Финляндию
11:47 794
«Хезболла» атаковала израильских военных
«Хезболла» атаковала израильских военных видео
11:41 1148
Газ в Европе на вес золота
Газ в Европе на вес золота
11:28 1195
