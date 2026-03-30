В Германии требуют закрыть американские базы

Лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла призвал к полному выводу американских войск из ФРГ. Выступая на партийном съезде в Лёбау, он заявил, что этот шаг необходим для обретения страной подлинного суверенитета и проведения самостоятельной внешней политики.

Хрупалла подчеркнул, что Берлин должен дистанцироваться от участия в международных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.

На данный момент в Германии размещено около 38 000 военнослужащих США — это крупнейший контингент Пентагона в Европе. Целью своей партии политик назвал вхождение в федеральное правительство к 2029 году.