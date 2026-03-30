После атак Ирана взлетел и алюминий

Ранее в ходе торгов цена поднималась до максимальных с 19 марта $3492 за тонну, приближаясь к четырехлетнему максимуму в $3546,5 за тонну.

Котировки фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца на торгах 30 марта на максимуме выросли на 5,73%, достигнув $3463 за тонну.

Bloomberg передает, что стоимость алюминия выросла после того, как Иран атаковал два производственных объекта на Ближнем Востоке. Это, отмечает издание, грозит усугубить перебои в поставках из региона, на который приходится значительная часть мирового производства.

Крупнейший на Ближнем Востоке производитель алюминия, компания Emirates Global Aluminium, сообщила 28 марта о «значительном ущербе», нанесенном ее заводу в Абу-Даби, а государственная компания Aluminium Bahrain заявила, что оценивает ущерб на своем предприятии.

Опасения перебоев с поставками алюминия на мировой рынок возникли с началом войны США и Израиля против Ирана. Производители из стран Персидского залива, на которых приходится около 9% глобального предложения, потеряли возможность осуществлять поставки металла через Ормузский пролив. В этих условиях Alba уже начала сокращать производство, и повреждение ее предприятия может усугубить ситуацию, отмечают эксперты.

Emirates Global Aluminium P.J.S.C. (EGA) предлагает заготовки, жидкие металлы, переплавленный алюминий, первичный алюминий и другие сопутствующие товары. В 2025 году завод компании Al Taweelah выпустил 1,6 млн т алюминия. ОАЭ занимают пятое место в мире по производству алюминия, подсчитала Harbor Aluminum. В Бахрейне находится еще более крупный производитель алюминия Alba, он сократил производство в начале марта из-за проблем с транспортировкой металла через Ормузский пролив.