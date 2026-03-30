Последствия атак дронов на Таганрог и Краснодар

Она отметила, что службы продолжают ликвидацию последствий атаки, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. У дома № 19 по улице Крюйса перекрыли движение и оцепили территорию, там работают саперы.

«С 29 марта с 22:00 (23:00 по Баку) введен режим функционирования ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий», — написала Камбулова.

В Таганроге (Россия) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах объектов, пострадавших в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

Таганрог подвергся массированной воздушной атаке в ночь на 30 марта. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб один человек. По данным Камбуловой, ранения получили еще восемь.

Мэр города уточнила, что в результате атаки повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, три предприятия, а также остекление в школе № 26.

Слюсарь сообщил, что всего над Ростовской областью за ночь сбили более 60 беспилотников.

***

Видео с последствиями удара украинского беспилотника по многоэтажному жилому дому в Краснодаре опубликовали власти Краснодарского края в социальных сетях оперативного штаба региона.

Дрон попал в квартиру на 12-м этаже многоквартирного дома в Прикубанском округе краевой столицы. Остекление повреждено как минимум в трех квартирах - на 11, 12 и 13-м этажах.

Сообщается, что на месте работают экстренные службы. Территорию под многоэтажкой временно перекрыли лентами, чтобы туда не заходили люди - есть опасность падения осколков.

Кроме того, на кадрах видно, что обломки и стекла повредили автомобили, которые были припаркованы во дворе во время ночной атаки.

В ночь на 30 марта беспилотники ВСУ атаковали Краснодар. По словам мэра города Евгения Наумова, три человека пострадали, среди них двое детей.