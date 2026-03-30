Испания передаст Украине ракеты на 15 миллионов

Как пишет издание El Pais, «подарок» в размере 15 миллионов евро был подтвержден после встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде в марте.

По информации издания, Украина получит пять ракет Patriot PAC-2.

«Хотя они не самые современные – у Министерства обороны есть программа модернизации до версии PAC-3, – их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу, что в сумме составляет приблизительно 15 миллионов евро», - отмечает издание.

Это не первый случай, когда Испания поставляет Киеву противоракетные комплексы Patriot. Она уже поставила две партии в 2024 году, количество ракет тогда не уточнялось.

Санчес также подтвердил поставку Украине вооружений на сумму 1 миллиард евро в этом году в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2024 года. Это увеличит общую сумму испанской военной помощи с начала войны в феврале 2022 года до 4 миллиардов евро.