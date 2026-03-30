В Иране казни

Утром 30 марта в тюрьме Гезeль-Хесар были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 57-летнего Сейеда Мохаммада Тагави и 59-летнего Акбара Данышворкара.

Оба были признаны виновными в «вооруженном мятеже» и поддержке запрещенной в стране организации «Народные моджахеды Ирана». Сейед Мохаммад Тагави, выпускник Тегеранского университета и дизайнер по профессии, имел многолетний опыт политической борьбы, начиная с 80-х годов. Его последний арест произошел в марте 2024 года, спустя год после выхода из тюрьмы Эвин, где он отбывал трехлетний срок.

Второй казненный, Акбар Данышворкар, был арестован в январе 2024 года. Бывший инженер-строитель, работавший в последнее время курьером, был обвинен в причастности к антиправительственной деятельности и подрыве национальной безопасности. У него остались жена и 12-летний сын.