Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
В Иране казни

13:11 1402

Утром 30 марта в тюрьме Гезeль-Хесар были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 57-летнего Сейеда Мохаммада Тагави и 59-летнего Акбара Данышворкара.

Оба были признаны виновными в «вооруженном мятеже» и поддержке запрещенной в стране организации «Народные моджахеды Ирана». Сейед Мохаммад Тагави, выпускник Тегеранского университета и дизайнер по профессии, имел многолетний опыт политической борьбы, начиная с 80-х годов. Его последний арест произошел в марте 2024 года, спустя год после выхода из тюрьмы Эвин, где он отбывал трехлетний срок.

Второй казненный, Акбар Данышворкар, был арестован в январе 2024 года. Бывший инженер-строитель, работавший в последнее время курьером, был обвинен в причастности к антиправительственной деятельности и подрыве национальной безопасности. У него остались жена и 12-летний сын.

Послание «невидимого» Хаменеи
14:41 502
Зеленский: Переговоры не в тупике. Пусть Россия сдается
14:14 1116
Иран критикует Зеленского
13:52 1414
Украина готова к перемирию
13:53 1403
Зеленский об исторических соглашениях с арабами
13:38 1011
У Эрдогана заявили: Против Ирана воевать не будем
13:28 1500
Израиль собирался забросить десятки тысяч курдов в Иран. План сорвала Турция
12:44 2662
Рухнет ли Иран до вторжения?
02:20 7112
Омбудсмен выступила с заявлением
13:13 1182
Испания передаст Украине ракеты на 15 миллионов
13:08 816
Новый обстрел Израиля
14:43 5160

ЭТО ВАЖНО

