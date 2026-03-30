Атакованы военные базы Сирии

Военные базы Сирии, расположенные на границе с Ираком, подверглись атаке беспилотников. Об этом агентству SANA сообщило командование вооруженных сил арабской республики.

«Сегодня на рассвете была совершена крупномасштабная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацеленных на несколько армейских баз вблизи иракской границы, - говорится в заявлении. - Наши подразделения смогли перехватить и сбить большинство БПЛА».

Сирийская армия «изучает варианты действий, будет принимать соответствующие меры для нейтрализации любой угрозы и предотвращения любой агрессии против территории страны».