Полиция задержала «гостя» из Ирана

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Ирана, незаконно ввезшего в Азербайджан наркотики.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Агджабединского районного отдела полиции в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ задержали гражданина Ирана Мохаммада Мосазаде и Рашада Алифова. У них обнаружили 2 килограмма героина и метамфетамина.

Во время следствия полиция установила, что М.Мосазаде незаконно ввез наркотики на территорию Азербайджана, спрятав их в тайнике управляемого им грузового автомобиля. Возбуждено уголовное дело, в отношении указанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.