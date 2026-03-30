Израилю не хватает ракет и боеприпасов

Израиль значительно наращивает темпы оборонного производства на фоне продолжающегося конфликта. По данным издания Haaretz, выпуск ракет-перехватчиков и боеприпасов уже увеличился в три раза, а в ближайшее время этот показатель планируют довести до четырехкратного превышения мирного уровня.

Несмотря на интенсивную поддержку со стороны США - более 200 американских грузовых самолетов уже доставили военную помощь, - обе страны сталкиваются с серьезным вызовом. Сообщается, что из-за высокой интенсивности боевых действий запасы ракет для систем ПВО в обеих странах начинают истощаться. Ситуация вынуждает оборонные предприятия работать на пределе.