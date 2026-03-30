Зеленский об исторических соглашениях с арабами

13:38 1018

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопросы о результатах поездки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию.

По его словам, речь идет о долгосрочных форматах взаимодействия, которые планируется закрепить юридически.

Зеленский отметил, что Украина продолжает контакты с представителями государств региона и в ближайшее время запланированы новые встречи. Он подчеркнул, что речь идет об исторических договоренностях для Украины, которых ранее в этом регионе не было.

«Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, Украину также интересует сотрудничество в сфере противодействия баллистическим угрозам, поскольку в этой сфере есть дефицит возможностей.

Отдельно Зеленский обратил внимание на потребности государства, связанные с энергетикой и обеспечением дизтопливом. Он подчеркнул, что все договоренности, которые будут юридически оформлены, имеют важное значение для Украины как в короткой, так и в средней перспективе.

Зеленский подытожил, что сотрудничество со странами Ближнего Востока открывает для Украины новые возможности в сфере безопасности, обороны и обеспечения критических потребностей государства.

MilTech (Military Technology) — это сфера разработки и применения передовых военных технологий, объединяющая искусственный интеллект, беспилотные системы, робототехнику и программное обеспечение для оборонно-промышленного комплекса. Это цифровые решения, повышающие эффективность ведения боевых действий и разведки.

Послание «невидимого» Хаменеи
Послание «невидимого» Хаменеи
14:41 519
Зеленский: Переговоры не в тупике. Пусть Россия сдается
Зеленский: Переговоры не в тупике. Пусть Россия сдается
14:14 1133
Иран критикует Зеленского
Иран критикует Зеленского
13:52 1422
Украина готова к перемирию
Украина готова к перемирию
13:53 1412
Зеленский об исторических соглашениях с арабами
Зеленский об исторических соглашениях с арабами
13:38 1019
У Эрдогана заявили: Против Ирана воевать не будем
У Эрдогана заявили: Против Ирана воевать не будем
13:28 1511
Израиль собирался забросить десятки тысяч курдов в Иран. План сорвала Турция
Израиль собирался забросить десятки тысяч курдов в Иран. План сорвала Турция
12:44 2671
Рухнет ли Иран до вторжения?
Рухнет ли Иран до вторжения? о развитии ситуации; все еще актуально
02:20 7116
Омбудсмен выступила с заявлением
Омбудсмен выступила с заявлением
13:13 1185
Испания передаст Украине ракеты на 15 миллионов
Испания передаст Украине ракеты на 15 миллионов
13:08 818
Новый обстрел Израиля
Новый обстрел Израиля видео; обновлено 14:43
14:43 5178

