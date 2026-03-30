Украина готова к перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату прекращения огня, в частности, на Пасху. Об этом президент сказал во время разговора с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Мы готовы говорить, вы помните, о любом прекращении огня. Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение — food security и энергетика, то есть и море, и небо. Полностью — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы — пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время — мы готовы решить этот вопрос», — сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Президент подчеркнул, что если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике, Украина не будет атаковать в ответ.