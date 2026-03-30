Иран критикует Зеленского

«Когда поступает предложение о переговорах от США, все настораживаются. Не знаю, насколько мир и даже люди в самой Америке считают дипломатию США достойной доверия. Вопреки противоречивому поведению различных американских чиновников, позиция Ирана по разным вопросам была ясна с самого начала», — отметил он.

Багаи заявил, что Тегеран «четко определяет границы допустимого»: «Мы хорошо знаем, какие рамки для нас приемлемы. Переданные нам материалы под разными названиями — например, «15 пунктов» или больше, или меньше — были нереалистичными, нелогичными и содержали чрезмерные требования».

По его словам, Тегеран «не верит в искренность Вашингтона», поскольку США дважды атаковали Иран в разгар переговорного процесса: в июне 2025 года и феврале 2026 года.

«Сейчас мы находимся в условиях, когда военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону. Мы не считаем эти заявления искренними. Мы на собственном опыте почувствовали предательство дипломатии, которое произошло дважды менее чем за год», — добавил представитель МИД.

Багаи отметил, что Иран «не рассматривает соседние страны как врагов», так как Тегеран «поддерживает глубокие культурные, религиозные и экономические связи» с государствами региона. При этом он подчеркнул, что военные действия Ирана «были направлены исключительно на базы и объекты, использовавшиеся в качестве плацдармов для атак на страну».

«Недостаточно просто сказать, что мы не участвуем в войне», — заявил он, обращаясь к региональным государствам и призывая к более активной позиции.

В завершение Багаи упомянул, что Иран «поддерживает дипломатические отношения» с Саудовской Аравией, и поблагодарил ряд стран региона за «сохранение нейтралитета». Он также раскритиковал попытки украинского лидера Владимира Зеленского и других политиков в связи с нынешним обострением на Ближнем Востоке, заявив, что «региональные государства не позволят втянуть себя в эту повестку».

Между тем Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что переговорный процесс между США и Ираном может стартовать уже в ближайшие дни.

По его словам, Исламабад получил сигналы доверия как от Вашингтона, так и от Тегерана в вопросе посредничества и организации встречи.