Иран высылает арабов

В понедельник иранская судебная система заявила об аннулировании видов на жительство 1200 граждан Объединенных Арабских Эмиратов, проживающих в Иране, и приказала им покинуть страну в течение недели.

Это решение принято на фоне обострения регионального конфликта, начавшегося с совместных американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля, после чего Тегеран начал ракетные и беспилотные атаки на цели по всему региону, включая ОАЭ.

Этот шаг также последовал за сообщениями о том, что власти ОАЭ аннулировали визы на проживание гражданам Ирана, в результате чего некоторые из них оказались за границей в затруднительном положении.