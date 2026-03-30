Зеленский: Переговоры не в тупике. Пусть Россия сдается

В комментарии журналистам Зеленский заявил, что «сейчас мяч на стороне США и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат, и, дай Бог, в ближайшие недели у нас будет эта возможность».

Зеленский повторил, что украинцы готовы встречаться «в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси», но сейчас трехсторонняя встреча откладывается из-за того, что «фокус США сегодня на Иране».

«Трехсторонняя встреча будет, когда обе стороны – и Россия, и Америка – смогут встретиться с нами. Почему я так говорю? Потому что на сегодня Америка предложила встретиться в США, мы поддержали. А Россия сказала, что в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию (я уже не помню, потому что три недели прошло). Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает за пределы США», – сказал Зеленский, добавив, что Киев готов поддержать встречу «и в США, и в Швейцарии, и в Турции, и где партнеры будут готовы».

Президент Украины отметил, что не считает ситуацию «тупиковой»: «Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше в дипломатический трек. А для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя. Я благодарен вооруженным силам, что сегодня мы намного сильнее, чем за последние полгода».