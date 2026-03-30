Послание «невидимого» Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к гражданам исламской республики с письменным посланием. Об этом пишет Bild.

В обращении Хаменеи поблагодарил иранцев за поддержку в противостоянии с США и Израилем.

Со времени назначения верховным лидером Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике и ограничился всего несколькими письменными заявлениями. Это вызвало волну слухов о его состоянии здоровья и месте пребывания.

По данным государственного телевидения Ирана, Хаменеи проходит восстановление после последствий авиаудара, нанесенного 28 февраля. В результате этой атаки был убит Али Хаменеи.