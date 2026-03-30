Из магазина Kontakt похищен чемодан со 100 000 манатов

В одной из крупнейших розничных сетей Азербайджана Kontakt произошел загадочный инцидент. Неизвестный мужчина вынес из магазина чемодан, в котором, как утверждается, находилась сумма в 100 000 манатов.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как молодой человек некоторое время находится возле стенда, затем, воспользовавшись удобным моментом, берет чемодан и быстро покидает место происшествия. Утверждается, что чемодан был выставлен непосредственно в магазине, рядом со стендом кампании «Брось гоша, забери до 100 000 AZN».

Официальной информации о деталях произошедшего и личности человека, унесшего чемодан, пока нет.

На других кадрах, предположительно, попавших в сеть с внутренних камер видеонаблюдения, слышно, как сотрудники службы безопасности анализируют момент происшествия.