Авиабилеты подорожают

Мировая авиационная отрасль столкнулась с серьезным кризисом из-за резкого роста цен на топливо, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Как сообщает сингапурский телеканал Channel News Asia, блокировка танкерных путей через Ормузский пролив поставила под удар финансовую стабильность крупнейших авиаперевозчиков.
Согласно данным государственного СМИ Сингапура, еще в начале 2026 года эксперты прогнозировали индустрии рекордную прибыль в размере 41 миллиарда долларов. Однако прямое столкновение США и Израиля с Ираном кардинально изменило ситуацию: стремительное удорожание керосина вынуждает компании выбирать между радикальным повышением стоимости билетов и риском обвала пассажирского спроса.