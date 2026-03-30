Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

Зеленский ответил на критику украинских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление генерального директора компании Rheinmetall AG Армина Паппергера о производстве дронов в Украине, сказав, что украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокий технологический уровень.

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс. Если честно, то, на мой взгляд, на сегодняшний день конкурировать надо не риторикой, а технологиями и результатом», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

По словам Зеленского, Украина показывает результат этих технологий ежедневно «и на поле боя, и на земле, и в небе, и, вы знаете, и на море»: «И я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире по системам, некоторых наших систем, системного подхода. Считаю, что такой эксклюзивный только у нас есть соответствующий опыт».

Накануне немецкий оружейный концерн Rheinmetall отреагировал на слова своего гендиректора Армина Паппергера об «украинских дронах, которые делают домохозяйки». «Мы с наивысшим уважением относимся к огромным усилиям украинского народа в защите от российского нападения - уже более четырех лет. Каждая женщина и мужчина в Украине делают неоценимый вклад», - говорится в сообщении концерна в соцсети Х в воскресенье.

Заявление Паппергера прозвучало в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic. В разговоре с журналистом он подверг сомнению инновационность украинских дронов, активно применяемых на фронте: «Это просто игра в «Лего». Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: Вау! — и это отлично. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall».

