Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Почти 5500 атак на страны Залива

15:26 922

Иран с 28 февраля совершил по меньшей мере 5471 ракетную и беспилотную атаку, преимущественно в регионе Персидского залива. Удары были направлены против американских баз и критически важных объектов в семи арабских странах. Об этом сообщает TRT Haber.

«Согласно информации, собранной репортером агентства на основе источников в министерствах обороны и информационных центрах стран, подвергшихся нападениям, страна, которая больше всего пострадала от нападений, - это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)», – пишет издание.

По предварительным данным, в Минобороны ОАЭ сообщили, что системы ПВО перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 беспилотников.

В Кувейте, по данным правительственного информационного центра и армии, в результате атак погибло 309 человек, кроме того, было перехвачено 616 беспилотников.

В Бахрейне силы обороны заявили о нейтрализации 174 ракет и 391 беспилотника. 

Катар сообщил о 206 баллистических ракетах и 93 беспилотниках, направленных по территории страны.

Иордания, по данным армии, подверглась 262 ракетным и дроновым атакам.

В Саудовской Аравии зафиксировали по меньшей мере 52 ракетные атаки и 1006 атак беспилотников.

Оман сообщил о 19 атаках дронами.

