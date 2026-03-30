Туман и дожди

31 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что днем в отдельных районах возможен дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-восточный ветер к вечеру сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит +7…+10°, днем - +12…+17°. Атмосферное давление повысится с 751 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные. В горных районах возможен снег и грозы. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +8…+11°, днем - +15…+20°, в горах ночью от -2 до -6°, днем - от -2 до +3°.