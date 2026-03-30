Торговый центр «Апшерон» поддержит предпринимателей

Как стало известно haqqin.az, торговый центр «Апшерон» решил оказать предпринимателям поддержку в ликвидации последствий ливневых дождей, обрушившихся на Баку и Апшеронский полуостров.

На минувшей неделе Азербайджан оказался в плену ливневых дождей, продолжавшихся почти три дня. Осадки привели к серьезным последствиям в регионах и Баку: реки вышли из берегов, затопило дороги, дома, подземные переходы, некоторые торговые центры.

В ТЦ сказали, что обильные дожди ограничили доступ к ряду магазинов, расположенных на территории торгового центра, что в свою очередь затруднило процесс торговли. Несколько предпринимателей пострадали от этих последствий.

«Несмотря на то что сложившаяся ситуация произошла по не зависящим от нас причинам, Торговый центр «Апшерон» оказывает поддержку предпринимателям в возмещении ущерба и ликвидации последствий», - заявил руководитель отдела маркетинга ТЦ «Апшерон» Эрхан Топкая.

В настоящее время идут работы по обеспечению выплат по страхованию для владельцев застрахованных объектов.

Отметим, что ТЦ «Апшерон» обеспечивает предпринимателям застрахованный бизнес. Все расположенные на его территории магазины и склады полностью застрахованы торговым центром.