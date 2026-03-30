Вучич благодарит Путина

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Москва продлила газовое соглашение с Сербией еще на три месяца. Слова Вучича в понедельник, 30 марта, привело издание B92.net.

«Поблагодарил Путина за то, что нам предоставили трехмесячное продление контракта на очень выгодных для нас условиях», - заявил Вучич, добавив, что обсуждал с российским лидером различные экономические вопросы. «По сути, сейчас мы платим около 320 долларов (279 евро) за 1 тыс. кубометров», - утверждает президент Сербии.

Газ будет поставляться на «гибких условиях», а цена определяться по формуле с нефтяной привязкой, уточнило агентство Tanjug.

Цена апрельских фьючерсов по индексу TTF - крупнейшего газового хаба Европы в Нидерландах - на начало торгов 30 марта составляла 663,1 доллара за 1 тыс. кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у российского лидера Владимира Путина состоялся разговор с сербским коллегой Александаром Вучичем. «Особенно мы привержены нашим обязательствам (по поставкам газа - ред.) в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия. Контакты на этот счет действительно ведутся», - привело слова Пескова агентство «Интерфакс».