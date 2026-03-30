Хуситы грозятся закрыть Баб-эль-Мандеб

Командир движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абд аль-Таур заявил о готовности применить «новое оружие» и задействовать главный козырь - закрытие Баб-эль-Мандебского пролива для американских и израильских судов. Хуситы намерены установить морскую и воздушную блокаду в ответ на военные действия против Ирана и Ливана, пишет агентство Fars.

Аль-Таур подчеркнул, что Красное море не станет базой для операций против «Оси сопротивления». Если международное сообщество не остановит конфликт, хуситы перейдут к следующему этапу эскалации, задействовав все доступные военные ресурсы.

Напомним, через Баб-эль-Мандеб проходит около 12% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также до 15% всей мировой торговли. Блокировка этого узкого горлышка (шириной всего 32 км) заставит танкеры идти в обход Африки, что вызовет дефицит топлива в Европе и взвинтит мировые цены на нефть до $150-200 за баррель.