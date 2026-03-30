Война и санкции Ирану нипочем

Несмотря на войну и многолетние масштабные санкции, Иран почти удвоил свои нефтяные доходы, экспортируя около 2,4–2,8 миллиона баррелей черного золота в день по более высоким ценам, пишет Clash Report.

Главным покупателям иранской нефти стал Китай, на него приходится более 90% экспорта иранской нефти.

Reuters ранее сообщал, что цены на нефть продолжили рост в понедельник после того, как йеменские хуситы в выходные атаковали Израиль. Фьючерсы на сырую нефть Brent подорожали на $2,43, или 2,16%, до $115 за баррель после роста на 4,2% в пятницу. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,86, или 1,87%, до $101,50 за баррель после роста на 5,5% во время предыдущей сессии.