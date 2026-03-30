Украину просят бить меньше по российской нефтянке

По его словам, в настоящее время Украина готова к двустороннему прекращению таких ударов.

Некоторые «партнеры» недавно просили Украину снизить интенсивность ударов по объектам российской энергетики, рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«В последнее время, после такого мирового энергетического кризиса, мы действительно получали сигналы от некоторых наших партнеров о том, чтобы уменьшить наши ответные действия по нефтяному и энергетическому сектору РФ. Если Россия готова не наносить удары по украинской энергетике, мы не будем отвечать ударами по их энергетике», - сказал глава украинского государства.

О том, кто именно обратился к Киеву с просьбой, Зеленский не уточнил.

В конце марта ВСУ начали бить беспилотниками по балтийским портам России, которые обеспечивают около 40% экспорта нефти. В результате серии атак 22, 23, 25 и 29 марта порты Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области временно приостановили перевалку топлива. Это стало крупнейшим сбоем нефтяных поставок в современной истории страны.

Согласно подсчетам Bloomberg, за неделю, предшествующую украинским ударам, нефтяной экспорт принес России $2,5 млрд — рекордную сумму с апреля 2022 года. По сравнению с концом февраля доходы от продажи нефти подскочили на 120% вслед за ценами на российский сорт Urals, который в Индии впервые стал стоить дороже $120 за баррель.