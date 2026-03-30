Во Франции вынесли приговор капитану танкера Boracay

Кроме того, суд удовлетворил требование прокуратуры о назначении ему штрафа в размере €150 тыс. 39-летний капитан судна, гражданин КНР Чэнь Чжанцзе не присутствовал на оглашении приговора. В отношении него выдан ордер на арест.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводило тогда два названия танкера - Pushpa и Boracay. Изначально расследование велось по факту возможного «отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага» и «отказа подчиниться» - на момент событий судно ходило под флагом Бенина.

1 октября стало известно о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные - речь идет о капитане и его помощнике, оба граждане КНР. Агентство со ссылкой на заявление прокуратуры сообщило, что было принято решение предъявить обвинение лишь капитану и только по одному пункту, связанному с отказом подчиниться. Его помощника отпустили на свободу. Позже капитан вернулся на борт, танкер Boracay возобновил свой путь. При этом капитану вручили повестку в суд Бреста на 23 февраля.